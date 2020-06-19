"Какое сходство!". Alyosha показала архивные черно-белые снимки с отцом

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимки из семейного альбома. На фото она запечатлена подростком, а также грудным ребенком со своим отцом, Александром Кучером.
"Дети с детства больше всего любят своих родителей. Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка на свете были любящие мамочки и папочки. Мой папа для меня самый лучший. Ну и, конечно, люблю безгранично отца своих прекрасных детей, Тараса Тополю. Ты настоящий пример для наших детей и чрезвычайно заботливый отец. Через несколько дней День отца, поэтому уделите внимание тем, кто имеет честь им быть!" – написала она.
Также певица предложила присоединиться к флешмобу "вместе с папой". Для этого, как она отметила, участнику нужно рассказать, чем для него является отец и за какими занятиями вы проводите время вместе. Alyosha добавила, что таким образом можно поддержать благотворительный фонд "Запорука" и помочь собрать средства для дома онкобольных детей "Центр Дача".
"Какое сходство!" – прокомментировала снимки elenafox08.
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Діти змалечку більше за все люблять своі * х батьків. Хотілося б, щоб у кожноі * дитини на світі були люблячі матусі і таточки. * Міи * тато для мене наи * кращии * . Ну і, звісно, кохаю безмежно татка своі * х прекрасних діток @tarastopolia . Ти справжніи * приклад для наших дітеи * і надзвичаи * но турботливии * татусь. * Через кілька днів День батька, тож приділіть увагу тим, хто має честь ним бути! * Якщо ви хочете зробити добру справу, приєднуи * тесь до флешмобу #разомзтатом. Розкажіть про те, хто для вас є тато, та чим ви заи * маєтесь разом. Таким чином ви підтримаєте благодіи * нии * фонд «Запорука» і допоможете зібрати кошти будинку для онкохворих дітеи * «Центр Дача». Дізнатися більше про Центр та зробити пожертву можна також за посиланням: https://cutt.ly/0uYMYtM
Alyosha (настоящее имя – Алена Тополя) родилась в 1986 году в Запорожье. Ее отец Александр Кучер – милиционер, работал в ГАИ.
Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.
Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.