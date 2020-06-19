"Какое сходство!". Alyosha показала архивные черно-белые снимки с отцом

Украинская певица Alyosha показала снимки из домашнего архива, на которых запечатлена с отцом Александром Кучером.

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимки из семейного альбома. На фото она запечатлена подростком, а также грудным ребенком со своим отцом, Александром Кучером.

"Дети с детства больше всего любят своих родителей. Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка на свете были любящие мамочки и папочки. Мой папа для меня самый лучший. Ну и, конечно, люблю безгранично отца своих прекрасных детей, Тараса Тополю. Ты настоящий пример для наших детей и чрезвычайно заботливый отец. Через несколько дней День отца, поэтому уделите внимание тем, кто имеет честь им быть!" – написала она.

Также певица предложила присоединиться к флешмобу "вместе с папой". Для этого, как она отметила, участнику нужно рассказать, чем для него является отец и за какими занятиями вы проводите время вместе. Alyosha добавила, что таким образом можно поддержать благотворительный фонд "Запорука" и помочь собрать средства для дома онкобольных детей "Центр Дача".

"Какое сходство!" – прокомментировала снимки elenafox08.