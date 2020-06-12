"Как похожи!". Alyosha показала совместное фото с мамой

Украинская певица Alyosha в социальной сети поздравила маму Людмилу Кучер с днем рождения.

Alyosha: Мамочка, твоя любовь, твои объятия сделали меня той, кем я есть Фото: Alyosha / Facebook

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена со своей мамой Людмилой Кучер.

"Мамочка, твоя любовь, твои объятия, усилия и вера сделали меня той, кем я есть – певицей, женой, счастливой мамой", – подписала снимок певица.

"Близнецы", – отметили внешнее сходство матери с дочерью фолловеры.

"Очень похожа на маму", – пишут пользователи в комментариях.

"Боже, как вы похожи", – эмоционально реагируют на фото подписчики.

Alyosha (настоящее имя – Алена Тополя) родилась в 1986 году в Запорожье. Мама певицы – Людмила Кучер работала на авиационном заводе.

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.