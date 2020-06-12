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13 июня, 2020
 
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"Как похожи!". Alyosha показала совместное фото с мамой

Украинская певица Alyosha в социальной сети поздравила маму Людмилу Кучер с днем рождения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Alyosha: Мамочка, твоя любовь, твои объятия сделали меня той, кем я есть
Alyosha: Мамочка, твоя любовь, твои объятия сделали меня той, кем я есть
Фото: Alyosha / Facebook

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена со своей мамой Людмилой Кучер. 

"Мамочка, твоя любовь, твои объятия, усилия и вера сделали меня той, кем я есть – певицей, женой, счастливой мамой", – подписала снимок певица. 

"Близнецы", – отметили внешнее сходство матери с дочерью фолловеры. 

"Очень похожа на маму", – пишут пользователи в комментариях. 

"Боже, как вы похожи", – эмоционально реагируют на фото подписчики. 

Alyosha (настоящее имя – Алена Тополя) родилась в 1986 году в Запорожье. Мама певицы – Людмила Кучер работала на авиационном заводе. 

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.

Теги: Украина, Alyosha, певица
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