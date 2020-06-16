Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha поделилась в соцсетях работой поклонницы, которая изобразила не только саму артистку, но и ее будущую дочь.

Певица сообщила о беременности в конце апреля Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила работу своей поклонницы, изобразившей с помощью красок и карандашей портрет артистки и ее будущей дочери.

На рисунке дочка певицы изображена сидящей в ее животе в окружении музыкальных нот.

"Как талантливо и мило", – оценила работу художницы певица.

"Очень похоже", – отреагировали на изображение певицы фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Як талановито і мило @romashkaelena Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 15 Июн 2020 в 9:00 PDT

Alyosha (настоящее имя – Алена Тополя) родилась в 1986 году в Запорожье. Мама певицы – Людмила Кучер работала на авиационном заводе.

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.