Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила работу своей поклонницы, изобразившей с помощью красок и карандашей портрет артистки и ее будущей дочери.
На рисунке дочка певицы изображена сидящей в ее животе в окружении музыкальных нот.
"Как талантливо и мило", – оценила работу художницы певица.
"Очень похоже", – отреагировали на изображение певицы фолловеры.
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Alyosha (настоящее имя – Алена Тополя) родилась в 1986 году в Запорожье. Мама певицы – Людмила Кучер работала на авиационном заводе.
Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.
Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.