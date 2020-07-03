"Там двойня или тройня?". Беременная Alyosha показала живот крупным планом

Беременная третьим ребенком украинская певица Alyosha перед камерой почесала живот.

Alyosha: А что? Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram показала живот на позднем сроке. Она обнародовала видео своей прогулки в лесу.

В ролике певица в облегающем платье перед камерой почесала живот. Делая шаг вперед, она споткнулась и засмеялась.

"А что?" – написала она в подписи к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А шо?) Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 1 Июл 2020 в 10:54 PDT

"Там двойня или тройня?" – спросил wolyodya.

"Очень животик большой", – написала dasyk_yulia.

"Девочка 5 кг. Большой животик", – прокомментировала rudenkoo8.

Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.