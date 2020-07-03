"Там двойня или тройня?". Беременная Alyosha показала живот крупным планом

Украинская певица Alyosha в Instagram показала живот на позднем сроке. Она обнародовала видео своей прогулки в лесу.
В ролике певица в облегающем платье перед камерой почесала живот. Делая шаг вперед, она споткнулась и засмеялась.
"А что?" – написала она в подписи к ролику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Там двойня или тройня?" – спросил wolyodya.
"Очень животик большой", – написала dasyk_yulia.
"Девочка 5 кг. Большой животик", – прокомментировала rudenkoo8.
Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.