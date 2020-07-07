"Аларм-аларм, єднання двох карм". Alyosha спела в дуэте с сыном. Видео

Беременная украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором вместе с семилетним сыном Романом исполнила песню на украинском языке.
"Аларм-аларм, єднання двох карм", – поется в композиции.
Кто является автором трека, Alyosha не указала.
"Аларм! Уже скоро кое-что интересненькое для вас", – написала она.
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Певица уже публиковала видео совместного пения со своими детьми. В июне она исполнила с двумя сыновьями – Романом и Марком – песню "Намалюй", автором мелодии которой является композитор Мирослав Скорик.
Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.