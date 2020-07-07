"Аларм-аларм, єднання двох карм". Alyosha спела в дуэте с сыном. Видео

Украинская певица Alyosha, которая вскоре станет мамой в третий раз, показала, как поет ее старший сын Роман.

Alyosha: Аларм! Уже скоро кое-что интересненькое для вас Фото: alyoshasinger / Instagram

Беременная украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором вместе с семилетним сыном Романом исполнила песню на украинском языке.

"Аларм-аларм, єднання двох карм", – поется в композиции.

Кто является автором трека, Alyosha не указала.

"Аларм! Уже скоро кое-что интересненькое для вас", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Аларм! Вже скоро дещо цікавеньке для вас) * Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 6 Июл 2020 в 8:48 PDT

Певица уже публиковала видео совместного пения со своими детьми. В июне она исполнила с двумя сыновьями – Романом и Марком – песню "Намалюй", автором мелодии которой является композитор Мирослав Скорик.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.