"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha обнародовала в Instagram колыбельную песню в собственном исполнении.

"Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек – колыбельная от Alyosha. Сладких снов. Спокойной ночи", – написала она вечером 10 августа.

Подписчики певицы прокомментировали пост.

"Нереально душевная. Думала, уже дочь родилась", – написала s_u_n_s_h_i__n_e.

"Голосок – как хрустальный колокольчик", – отметила ksy.kofeikina.

Alyosha (Алена Тополя) и ее супруг, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.