"Маленькие приколисты". Alyosha показала, как ее сыновья готовятся к появлению сестры

По словам украинской певицы Alyosha, которая вскоре в третий раз станет мамой, ее сыновья по-разному готовятся к появлению младшей сестры.

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram показала, как ее старший сын – семилетний Роман – катает своего младшего брата, четырехлетнего Марка в коляске, предназначенной для их сестры.

"Кому-то еще хочется в колясочке покататься, а кто-то уже в ожидании заботы и ответственности", – подписала снимок певица.

"Маленькие приколисты", – отреагировали на фото подписчики певицы.

"А я увидела коляску и подумала: "Ну все, вы уже дома. А это репетиция у вас", – покомментировали фото фолловеры.

"Парни как могут, так и готовятся к встрече сестренки", – написали пользователи соцсети.

Alyosha (Алена Тополя) и ее супруг, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.