"В предрассудки я не верю". Alyosha рассказала, как готовится к родам

Беременная третьим ребенком украинская певица Alyosha рассказала, что в этот раз не стала покупать вещи на вырост, как делала это раньше, а приготовила только самое необходимое.

Alyosha: Что значит – нельзя?! Это нужно делать! Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram заявила, что не верит в предрассудки и приметы о том, что будущему ребенку якобы нельзя покупать вещи заранее.

"Что значит – нельзя?! Это нужно делать! Мама должна быть готова к рождению ребенка", – написала певица.

Она подчеркнула, что в этот раз приготовила для ребенка только самое необходимое, не став покупать вещи на вырост. По словам Alyosha, ранее им пришлось раздарить купленную впрок одежду, так как она не пригодилась.

Alyosha (Алена Тополя) и ее супруг, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.