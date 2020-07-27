"В предрассудки я не верю". Alyosha рассказала, как готовится к родам

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram заявила, что не верит в предрассудки и приметы о том, что будущему ребенку якобы нельзя покупать вещи заранее.
"Что значит – нельзя?! Это нужно делать! Мама должна быть готова к рождению ребенка", – написала певица.
Она подчеркнула, что в этот раз приготовила для ребенка только самое необходимое, не став покупать вещи на вырост. По словам Alyosha, ранее им пришлось раздарить купленную впрок одежду, так как она не пригодилась.
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Чого ви зараз чекаєте? Які події вашого життя для вас найбажаніші? * В моєму випадку, гадаю, все зрозуміло. Зараз в мене найприємніший клопіт))) Я готую необхідний пакет речей на перший час. На третій вагітності не купую на виріст, бо цей етап ми вже проходили))) підійшло з покупок «на виріст» 20% одягу, а інше дарували) * У забобони я не вірю! Що значить «не можна купувати речі заздалегідь»? Можна! Це потрібно робити! Мама повинна бути готова до народження дитини. * Тож ми готуємо лише найнеобхідніше і чекаємо нашу дівчинку))
Alyosha (Алена Тополя) и ее супруг, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.