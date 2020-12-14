  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя заявил, что перемены в стране начнутся после того, как поменяется подход к образованию и воспитанию молодого поколения.

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя заявил, что не намерен связывать свою жизнь с политикой, сравнив ее с цистернами, наполненным желчью и кислотой. Об этом он рассказал в эфире "5-го канала" в интервью ведущей передачи "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую. Для чего мне это? Я убежден, что наша страна не выгребет, пока мы не начнем менять образование и воспитание молодого поколения. Это единственное, во что я готов инвестировать время. Только образование и воспитание. Нет их – мы будем в дерьме барахтаться и друг друга грызть еще десятки лет. И просто прийти в политику – ничего не изменит", – сообщил артист.

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Видео: 5 канал / YouTube

Тополя – волонтер, музыкант, молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине, а также основатель благотворительного фонда "Вільні ЮА".