30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии

Фронтмен группы “Антитіла” Тарас Тополя 31 августа на своей странице в Instagram, обнародовал фото, на котором запечатлена сломанная ветка дерева, обрушившаяся на дорогу.
По словам артиста, происшествие случилось в тот момент, когда они с сыном Романом гуляли в парке.
"Тихим жарким днем стремительный ветер ломает ветку, она падает прямо перед нами. 30 секунды уберегли нас с Романом от того, чтобы не оказаться под ней. И знаете, кто задержал нас на эти 30 секунд? Мальчик лет пяти", – рассказал Тополя.
Артист сообщил, что ребенок подбежал к ним, чтобы сказать, как любит песни артиста.
"Не знаю, прочитает ли это его мама, но через ее сына создатель уберег нас от беды", – сделал вывод артист.
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Тихого спекотного дня стрімкий вітер ламає величезну гілку. Вона обрушується прямо на стежку перед нами. Тридцять секунд нас із Романом вберегло від того щоб опинитися прямо під нею. І знаєте, хто нас затримав на ці тридцять секунд? Маленький усміхнений хлопчик, років п‘яти, який підбіг до мене на дитячій площадці, сказати дещо важливе: що він тут гуляє, що в парку є фонтан і що він любить наші пісні. Ми поговорили як дорослі, потисли руки, і я з Романом вирушили додому. Не знаю чи прочитає це його матуся (єдине що я запам‘ятав, так це те, що в руках у неї була книжка Кузьми «Я, Побєда і Берлін»). Але через її сина, Творець вберіг нас від біди. Дякую. Ніколи не нехтуйте увагою дітей. В їх щирості - наша Душа. Ось так це працює. * Все буде так як треба нам. Кожен атом має план! @alyoshasinger
Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя Тополя женат на коллеге, певице Alyosha (Алена Тополя). Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015) и дочь Марию (2020).