30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии

По словам фронтмена группы “Антитіла” Тараса Тополи, если бы к нему с сыном во время прогулки в парке не подбежал незнакомый ребенок, они могли бы оказаться в том самом месте, куда обрушилась огромная ветка.

Фронтмен группы “Антитіла” Тарас Тополя 31 августа на своей странице в Instagram, обнародовал фото, на котором запечатлена сломанная ветка дерева, обрушившаяся на дорогу.

По словам артиста, происшествие случилось в тот момент, когда они с сыном Романом гуляли в парке.

"Тихим жарким днем стремительный ветер ломает ветку, она падает прямо перед нами. 30 секунды уберегли нас с Романом от того, чтобы не оказаться под ней. И знаете, кто задержал нас на эти 30 секунд? Мальчик лет пяти", – рассказал Тополя.

Артист сообщил, что ребенок подбежал к ним, чтобы сказать, как любит песни артиста.

"Не знаю, прочитает ли это его мама, но через ее сына создатель уберег нас от беды", – сделал вывод артист.

Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя Тополя женат на коллеге, певице Alyosha (Алена Тополя). Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015) и дочь Марию (2020).