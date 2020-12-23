Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом

По словам украинского ведущего Владимира Остапчука, 2020 год стал для него знаковым.

Украинский ведущий Владимир Остапчук в комментарии изданию "Обозреватель" заявил, что уходящий 2020 год стал знаковым в его жизни.

"Для меня это был очень знаковый год. И в личной жизни, потому что женился. И в профессиональном плане, потому что стал ведущим шоу "Маска", которое выходит в начале 2021-го. Это был крутой год, кто бы что ни говорил", – сообщил он.

По словам Остапчука, в 2021 году ему бы хотелось стать отцом.

"Конечно же, хочу еще деток. Пускай этот год будет хотя бы не хуже 2020-го, и это уже будет хорошо", – подытожил он.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.