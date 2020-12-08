Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"

Дата премьерного показа шоу "Маска" на канале "Украина", в котором в качестве звездного детектива примет участие украинский артист и продюсер Андрей Данилко, не разглашается.

Данилко вместе с Каменских, Поляковой и Dzidzio будет разгадывать, кто прячется под маской того или иного персонажа Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки станет четвертым звездным детективом в шоу "Маска" на канале "Украина".

Об этом сообщается 8 декабря на странице проекта в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.

Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук. Помимо Данилко, звездными детективами стали украинские певицы Оля Полякова и Настя Каменских, а также певец Dzidzio. Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.



