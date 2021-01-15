  Каменских перед камерой станцевала тверк

Украинская певица NK (Настя Каменских) в коротких шортах потрясла ягодицами.

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором танцует тверк перед камерой. Певица предстала в ролике в коротких джинсовых шортах.

"Настал этот день. Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим", – написала она.

Каменских предложила выбрать тренировку для пятой точки.

"Тверк – полезно для тела и красиво, зумба – упражнения на основе латиноамериканских танцев. Очень крутое кардио!" – написала она.

Также Каменских предложила заняться фитнесом. Для этого она посоветовала сделать 50 приседаний или найти на YouTube ее комплекс упражнений для попы, пресса или всего тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

ВИДЕО

Видео: NKofficial / YouTube

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.