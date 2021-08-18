"Им нужно сняться в эротическом фильме. Все напоказ". Седокова "оседлала" и страстно поцеловала своего молодого мужа

"Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но ты можешь выбрать, с кем по ним идти", – написала она.
В ролике Седокова "оседлала" супруга – она снялась у него на руках, обхватив мужчину ногами, и страстно поцеловала.
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"Мне кажется, им нужно сняться в эротическом фильме. Это именно для тех, кто любит все выставлять напоказ. Не осуждаю. Просто совет", – прокомментировала подписчица elvira.husainova.
"И не стыдно, что это дочери взрослые смотрят?" – спросила indi5489.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце.
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.
Свадьба Седоковой и Тиммы состоялась в сентябре 2020 года.