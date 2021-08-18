"Им нужно сняться в эротическом фильме. Все напоказ". Седокова "оседлала" и страстно поцеловала своего молодого мужа

Седокова: Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но ты можешь выбрать, с кем по ним идти Фото: annasedokova / Instagram

"Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но ты можешь выбрать, с кем по ним идти", – написала она.

В ролике Седокова "оседлала" супруга – она снялась у него на руках, обхватив мужчину ногами, и страстно поцеловала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Мне кажется, им нужно сняться в эротическом фильме. Это именно для тех, кто любит все выставлять напоказ. Не осуждаю. Просто совет", – прокомментировала подписчица elvira.husainova.

"И не стыдно, что это дочери взрослые смотрят?" – спросила indi5489.