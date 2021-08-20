"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой

Певица позировала, высоко подняв ногу на поручень бассейна.
"Последние две фоточки из отпуска, и все, прекращаю вас нервировать своим отдыхом", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вот это ноги", – отметил подписчик leonidsizov.
"30-летней замужней женщине не хватает внимания. Увы", – заявила gallinka_smile.
"Какие формы", – заявил dodofan.love.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.