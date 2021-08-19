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19 августа, 2021
 
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"Хороша, зараза", "Я уже так не смогу сесть". 48-летняя Королева удивила сеть растяжкой

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Королева: Море, море, мир бездонный!
Королева: Море, море, мир бездонный!
Фото: koroleva__star / Instagram

48-летняя российская певица Наташа Королева 18 августа в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на берегу моря.

"Море, море, мир бездонный!" – написала она.

Певица позировала, подогнув одну ногу к себе.

"Ну хороша, зараза", – отметила подписчица nadiiin_23.

"Я уже так не смогу сесть", – призналась rrfoto.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 2021 году ей исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Королева замужем за стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.

Теги: растяжка, Наташа Королева, певица
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