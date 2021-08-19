"Какая девочка", "Котенок", "Надо юбку приподнять". Асмус показала соблазнительное фото с йогуртом

"А сфоткай меня, типа я йогурт, как в рекламе, ем и не знаю, что меня снимают. И еще присядь, чтобы ноги длинными казались, а не как есть", – написала она.
Актриса позировала в платье длины мини, вытянув ноги перед камерой.
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"Ну, котенок", – прокомментировал подписчик dimavasilev63.
"Ну, какая девочка", – добавил он же.
"Чтоб ноги длинными казались, надо юбку приподнять", – подсказал an.atolii4805.
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.