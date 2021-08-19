"Какая девочка", "Котенок", "Надо юбку приподнять". Асмус показала соблазнительное фото с йогуртом

Асмус: А сфоткай меня, типа я йогурт, как в рекламе, ем и не знаю, что меня снимают Фото: asmuskristina / Instagram

"А сфоткай меня, типа я йогурт, как в рекламе, ем и не знаю, что меня снимают. И еще присядь, чтобы ноги длинными казались, а не как есть", – написала она.

Актриса позировала в платье длины мини, вытянув ноги перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Ну, котенок", – прокомментировал подписчик dimavasilev63.

"Ну, какая девочка", – добавил он же.

"Чтоб ноги длинными казались, надо юбку приподнять", – подсказал an.atolii4805.