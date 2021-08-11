"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова

"Моя девочка. Удивительно, как абсолютно все, кто видит нас вживую рядом, говорят, что она моя копия. Но мне всегда (с рождения и сейчас) казалось, что она просто безумно похожа на Гарика. Но характер мой – вижу цель, не вижу препятствий", – призналась Асмус и приложила к посту портрет семилетней дочери.
Меньше чем за сутки пост актрисы набрал почти 115 тыс. лайков и около тысячи комментариев. Многие пользователи отметили сходство девочки с отцом.
"Папина дочка, мама мимо проходила, как говорится. Вы обе красотки", – написала ogochukviktoriia.
"Иногда кажется, что она сейчас заговорит голосом Гарика", – признался gromovday.
"Мне сразу, как вы показали дочу, показалось, что Гарика копия", – прокомментировала aigerima689.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия, которая родилась в январе 2014-го. После развода родителей девочка живет с матерью.