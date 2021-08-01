"Настоящая причина развода". Асмус взволновала подписчиков новым видео

Асмус официально развелась с Харламовым в конце октября 2020 года Фото: asmuskristina / Instagram

В ролике Асмус несколько секунд грустно смотрит в камеру, пока женщина на фоне расплетает ей волосы. В итоге с ее головы снимают накладные волосы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Асмус! Обожаю", – прокомментировала шутливый пост российская блогер Татьяна Мингалимова.

"Неожиданно", – отметил anatoly_burnosov.

"Наверное, в семье должен быть один юморист", – написала marsel.maria.