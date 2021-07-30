"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья

"Жарко", – подписала она снимок.

"Очень смело", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Давай уже без майки", – предложили пользователи сети.

"Зачем майка? Все и так видно", – написали подписчики.

"Сисюлечки топ", – отреагировали на откровенное фото артистки поклонники.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.