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30 июля, 2021
 
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"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья

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Асмус: Жарко
Асмус: Жарко
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 30 июля обнародовала в Instagram портретное фото, на котором запечатлена в мокрой майке без белья.

"Жарко", – подписала она снимок.

"Очень смело", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Давай уже без майки", – предложили пользователи сети.

"Зачем майка? Все и так видно", – написали подписчики.

"Сисюлечки топ", – отреагировали на откровенное фото артистки поклонники.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, фотосессия, актриса, топлес, грудь
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