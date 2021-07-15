Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2021
 
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"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна

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Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны"
Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны"
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 14 июля поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором запечатлена обнаженной на краю ванны. Знаменитость позирует в кадре спиной к объективу напротив панорамного окна, прикрывая ягодицы полотенцем.

Актриса оставила фото без комментария, но сопроводила публикацию серией ироничных хештегов.

"Ой, какая прелесть", – оценили фото актрисы поклонники.

"Офигенная малышка", – прокомментировали фото подписчики.

"Ору с хештегов", – написали в комментариях пользователи сети.

Контекст:

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Теги: Кристина Асмус, актриса, фото, топлес
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