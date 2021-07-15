"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна

Актриса оставила фото без комментария, но сопроводила публикацию серией ироничных хештегов.

"Ой, какая прелесть", – оценили фото актрисы поклонники.

"Офигенная малышка", – прокомментировали фото подписчики.

"Ору с хештегов", – написали в комментариях пользователи сети.

Контекст:

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.