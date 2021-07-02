"Этот хомячок – я". Асмус показала, как выглядела в 16 лет

"Да, этот хомячок – я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почетче и поближе. А вы делали себе волосы-гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю – почему я челку прямую оставляла?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Днем ранее актриса публиковала эпизод сериала "Охотник", на съемках которого участвовала в массовке.

"Мне 16 лет. Я слева от актера, который в этом сериале снимался в эпизоде, но для меня в тот день он был почти богом. Я боялась дышать рядом с ним", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)