"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц

32-летняя российская актриса Кристина Асмус 27 января в Instagram заявила, что современные старшеклассницы выглядят гораздо старше ее.
"В декабре я снималась в школе, и там в массовке были старшеклассницы. И я офигела! Они так выглядят... Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь", – заявила актриса.
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Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны".