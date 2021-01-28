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28 января, 2021
 
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"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц

По словам 32-летней российской актрисы Кристины Асмус, старшеклассницы, которые были задействованы в массовке во время одной из съемок, проходившей в школе, заставили ее "офигеть".

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Асмус родилась в 1988 году
Асмус родилась в 1988 году
Фото: asmuskristina / Instagram

32-летняя российская актриса Кристина Асмус 27 января в Instagram заявила, что современные старшеклассницы выглядят гораздо старше ее.

"В декабре я снималась в школе, и там в массовке были старшеклассницы. И я офигела! Они так выглядят... Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь", – заявила актриса.

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". 

Теги: Кристина Асмус, актриса
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