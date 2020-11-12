Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время

Российская актриса Кристина Асмус заявила, что до весны будет ощущать себя похожей на зомби.

Российская актриса Кристина Асмус 12 ноября в Instagram заявила, что с наступлением холодом в ее жизни наступает самое неприятное время.

"Самое неприятное время для меня начинается. До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем – ну хоть с кем-то. Я не люблю холод. Ухожу в спячку до весны. И, главное, как мучительно долго тянется это время", – написал она.

Актриса назвала себя мерзлячкой и отметила, что даже летом не спит с открытым окном.

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны".

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.