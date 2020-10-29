"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19

Российская актриса Кристина Асмус 29 октября в Instagram написала, что сдала отрицательный тест на коронавирус.
"С ковидом покончено! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18- дневного заточения и уже активно в строю", – сообщила она.
Актриса отметила, что уже отправилась на репетицию.
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Урррааааа!!!! С ковидом покончено!! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю! Только что приехала в Питер!! И мчу на репетицию!!! Всем, кто спрашивал и ждал новостеи * !! Я играю премьеру иммерсивного шоу «Вернувшиеся» уже 31 октября и 1 ноября!!!!! Наконец-то!!! Секс, алкоголь и рок-н-ролл!!! Увидимся в особняке на Дворцовои * набережнои * в эти выходные!!
14 октября Асмус написала в микроблоге, что заразилась коронавирусом. Актриса отметила, что в первые несколько дней к ней дважды приезжала домой "скорая". По словам Асмус, у ее шестилетней дочери, которая в это время находилась с ней, коронавирус не выявили.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 29 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 44,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Жертвами болезни стали уже 1,17 млн человек.
В России количество заболевших превысило 1,57 млн человек, из которых 27,1 тыс. умерли.