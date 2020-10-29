"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19

По словам российской актрисы Кристины Асмус, после заражения коронавирусом она провела 18 дней дома в изоляции, а теперь возвращается к работе.

Российская актриса Кристина Асмус 29 октября в Instagram написала, что сдала отрицательный тест на коронавирус.

"С ковидом покончено! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18- дневного заточения и уже активно в строю", – сообщила она.

Актриса отметила, что уже отправилась на репетицию.

14 октября Асмус написала в микроблоге, что заразилась коронавирусом. Актриса отметила, что в первые несколько дней к ней дважды приезжала домой "скорая". По словам Асмус, у ее шестилетней дочери, которая в это время находилась с ней, коронавирус не выявили.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 44,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Жертвами болезни стали уже 1,17 млн человек.

В России количество заболевших превысило 1,57 млн человек, из которых 27,1 тыс. умерли.