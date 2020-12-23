"Мою самооценку никто не задевал". Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым

По словам российской актрисы Кристины Асмус, именно она стала инициатором развода с экс-супругом – российским шоуменом Гариком Харламовым.

Российская актриса Кристина Асмус 22 декабря разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в белом топе с черным цветом волос. Публикацию она сделала без текстового сопровождения.

"Плохо ей без [экс-супруга – российского шоумена Гарика] Харламова", – прокомментировали фото подписчики.

Актриса решила ответить на комментарий.

"Я устала, ушла от мужа и счастлива", – написала она.

По словам Асмус, именно она стала инициатором развода.

"Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – резюмировала она, вероятно, подразумевая интервью экс-супруга в октябре 2020 года, в котором он рассказал о причинах их развода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны".

Актриса была замужем за Харламовым. В июне 2020 года супруги одновременно на своих страницах в Instagram сообщили о расставании.

Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.