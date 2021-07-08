Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях

Асмус повредила связки на ноге и сейчас передвигается на костылях
Асмус повредила связки на ноге и сейчас передвигается на костылях
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно повредила ногу, выложила на своей странице в Instagram видео, как на крутой лестнице танцует на костылях под хит британской группы Queen – We will rock you ("Мы вас раскачаем").

"Королева лестниц, андалов и первых людей. Именно на этой лестнице я и порвала себе четыре связки. Теперь вот скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну хоть что-то заставило меня заниматься спортом", – написала 33-летняя актриса.

За пару часов видео уже посмотрели больше 280 тыс. раз и оставили больше 500 комментариев.

"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" – перепугался пользователь с ником uriy_126_stav_rus.

"Главное – назад не упасть. Я аж переживала, когда начала танцевать", – призналась pronina_anastasya_93.

"Тебя бы на руках носить, Кристина!" – написал nikita.egorov_.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с актрисой.

Теги: Кристина Асмус, танцы, песня, перелом
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