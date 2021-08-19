"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней

"Что бы пресса ни писала и что бы ни говорили, если бы вы знали богиню Волочкову, как знаю ее я, знаем ее ранимую душу и ее волю безмерную… Потому что любая женщина и актриса, которую бы так прессовали – не будем говорить, кто! – сломалась бы давным-давно. А эта хрупкая женщина…", – заявил на презентации Джигурда, стоя на сцене в обнимку с Волочковой.

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 100 тыс. просмотров и около 250 комментариев.

"Как пара вы были бы идеальны", – написал 2m_max, добавив в конце смайлики.

"Умора", – прокомментировала iankovichelvira.

"У них один стилист?" – удивился m.m.s.s.t.t.w.w.

"Старый пень!" – заявила tanushakoroleva14.

Ранее Волочкова выставила видео, как Джигурда поцеловал ей ногу и посвятил песню.

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