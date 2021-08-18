"Когда целует ножки натруженные мои настоящий мужчина". Джигурда поцеловал ногу Волочковой

В прошлом году Никита Джигурда и Анастасия Волочкова утверждали, что у них роман Фото: volochkova_art / Instagram

"Знаете, я всегда говорю: если вам не нравится, как я пою, – выключайте звук и смотрите изображение. В общем-то, я делаю это все от души", – сказала певица одному из журналистов, пришедших на презентацию. Видео с этим ответом артистка загрузила в Instagram Stories.

На презентацию к балерине пришли российский художник Никас Сафронов и певец и актер украинского происхождения Никита Джигурда. Он сначала поцеловал ногу Волочковой, а после исполнил для нее песню со словами: "Салют, Италия! Салют, моя мечта. Теперь я знаю, где живет феличита".

"Когда целует ножки натруженные мои настоящий мужчина", – подписала снимок с Джигурдой балерина.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram

В конце вечера Волочкова выложила в соцсеть свой снимок на фоне букетов.

"Вроде у меня не день рождения. Но я так люблю цветы! После презентации моего песенного альбома и клипа мне их подарили так много!" – подписала фото Волочкова.

Накануне презентации она показала в соцсети фрагменты репетиции с мужской подтанцовкой.

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