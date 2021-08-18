"Когда целует ножки натруженные мои настоящий мужчина". Джигурда поцеловал ногу Волочковой

"Знаете, я всегда говорю: если вам не нравится, как я пою, – выключайте звук и смотрите изображение. В общем-то, я делаю это все от души", – сказала певица одному из журналистов, пришедших на презентацию. Видео с этим ответом артистка загрузила в Instagram Stories.
На презентацию к балерине пришли российский художник Никас Сафронов и певец и актер украинского происхождения Никита Джигурда. Он сначала поцеловал ногу Волочковой, а после исполнил для нее песню со словами: "Салют, Италия! Салют, моя мечта. Теперь я знаю, где живет феличита".
"Когда целует ножки натруженные мои настоящий мужчина", – подписала снимок с Джигурдой балерина.
В конце вечера Волочкова выложила в соцсеть свой снимок на фоне букетов.
"Вроде у меня не день рождения. Но я так люблю цветы! После презентации моего песенного альбома и клипа мне их подарили так много!" – подписала фото Волочкова.
Накануне презентации она показала в соцсети фрагменты репетиции с мужской подтанцовкой.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).
Альбом "Вселенная" станет вторым в дискографии балерины. Первый с названием "Расскажу" она выпустила в 2014-м.
Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утвержадали, что у них роман.