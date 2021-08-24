"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"

Артистка, посмеиваясь, позирует в кадре с микрофоном в руках.
"Вот мы с [российским продюсером и композитором] Валерой Разумовским репетируем песню в моем домашнем большом театре. И, как всегда, на позитиве и с юмором", – прокомментировала она запись.
"Не просыхают светлые люди, гасятся уже неделю", – отреагировали на ролик фолловеры.
"Кодироваться пора", – написали подписчики.
"Анастасию выдает смех, снова накатила, не грех, конечно, но лучше не выставлять", – прокомментировали поклонники.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В августе 2021 года Волочкова презентовала музыкальный альбом "Вселенная".Он стал вторым в дискографии балерины. Первый с названием "Расскажу" она выпустила в 2014-м.