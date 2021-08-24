"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"

Артистка, посмеиваясь, позирует в кадре с микрофоном в руках.

"Вот мы с [российским продюсером и композитором] Валерой Разумовским репетируем песню в моем домашнем большом театре. И, как всегда, на позитиве и с юмором", – прокомментировала она запись.

"Не просыхают светлые люди, гасятся уже неделю", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Кодироваться пора", – написали подписчики.

"Анастасию выдает смех, снова накатила, не грех, конечно, но лучше не выставлять", – прокомментировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)