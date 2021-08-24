Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"

Волочкова в августе презентовала музыкальный альбом
Волочкова в августе презентовала музыкальный альбом
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 24 августа разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена в мини-шортах и толстовке в одной из комнат своего дома, которую назвала домашним большим театром.

Артистка, посмеиваясь, позирует в кадре с микрофоном в руках.

"Вот мы с [российским продюсером и композитором] Валерой Разумовским репетируем песню в моем домашнем большом театре. И, как всегда, на позитиве и с юмором", – прокомментировала она запись.

"Не просыхают светлые люди, гасятся уже неделю", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Кодироваться пора", – написали подписчики.

"Анастасию выдает смех, снова накатила, не грех, конечно, но лучше не выставлять", – прокомментировали поклонники.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В августе 2021 года Волочкова презентовала музыкальный альбом "Вселенная".Он стал вторым в дискографии балерины. Первый с названием "Расскажу" она выпустила в 2014-м.

Теги: видео, Анастасия Волочкова, балерина
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