"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой

Балерина обратилась к юристам в связи с тем, что соседи сфотографировали ее во время справления нужды на собственном участке, под елкой.
"Спасибо моим адвокатам Тимуру и Владиславу за ведение моего нового дела по соседям и поселку и полюбившейся теме о моей попе", – написала она.
Волочкова отметила, что по каждому делу у нее есть отдельный представитель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
''Теперь и адвокаты с согласия собственника земельного участка смогут сходить по- маленькому под елкой. Я обалдеваю вообще от происходящего. Вот это преступление века!" – прокомментировала подписчица peredrukruslana.
"Срамота да и только. Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова! Я думала, это дно, а нет, сверху постучали", – написала elenakonopko675.
"Настя, а с чего вы взяли, что ваша попа – полюбившаяся тема? Всем давно понятно, чья эта тема любимая. Вы везде, где даже совсем неуместно, напоказ демонстрируете свою промежность!" – отреагировала 5695_oksana.
"Они позавидовали вашей попке. Их стрелки уже давно не работают и заржавели! Вы красотка, и таких соседей надо наказывать! Да все мечтают о такой соседке, как вы!" – написала leto1911.
Соседи сняли на фото Волочкову справлявшей нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).
В дискографии Волочковой – два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.