"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой

Балерина обратилась к юристам в связи с тем, что соседи сфотографировали ее во время справления нужды на собственном участке, под елкой.

"Спасибо моим адвокатам Тимуру и Владиславу за ведение моего нового дела по соседям и поселку и полюбившейся теме о моей попе", – написала она.

Волочкова отметила, что по каждому делу у нее есть отдельный представитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

''Теперь и адвокаты с согласия собственника земельного участка смогут сходить по- маленькому под елкой. Я обалдеваю вообще от происходящего. Вот это преступление века!" – прокомментировала подписчица peredrukruslana.

"Срамота да и только. Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова! Я думала, это дно, а нет, сверху постучали", – написала elenakonopko675.

"Настя, а с чего вы взяли, что ваша попа – полюбившаяся тема? Всем давно понятно, чья эта тема любимая. Вы везде, где даже совсем неуместно, напоказ демонстрируете свою промежность!" – отреагировала 5695_oksana.

"Они позавидовали вашей попке. Их стрелки уже давно не работают и заржавели! Вы красотка, и таких соседей надо наказывать! Да все мечтают о такой соседке, как вы!" – написала leto1911.