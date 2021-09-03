"Вы любовники, уже признайтесь". Джигурда на людях поцеловал Волочкову

"С моим другом Никитой Джигурдой на праздновании годовщины свадьбы [экс-участника группы "Мираж"] Ромы Жукова с Ольгой", – написала она.

На снимках Джигурда обнимает и целует Волочкову.

"Опять нет повода не выпить", – отметил подписчик p.lesovoi.

"Вы пара. Даже не отличишь друг от друга!" – заявила rnt.9595.

"Вы любовники, уже признайтесь", – призвал sergeisedakov.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.