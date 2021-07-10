"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии

"Желаю вам прекрасных выходных. А мое сердце вновь наполнилось новым свежим светлым чувством", – подписала балерина фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ну не леди. В лифте в вульгарной позе? Вы ж, типа, балерина", – прокомментировала kosarevasvet.

"Гармонично, стильно и красиво", – считает bortnovskaia1974.

"Обувь наконец то нормальная. Но ноги опять вытянула", – написала ls824852.

"Настя, это полностью ваш образ: костюм и элегантная обувь! Это просто ваш образ на 100 000%", – подчеркнула yulaprokhorova.