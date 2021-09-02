"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат

Николаева отметила, что находится на 25-й неделе беременности, а роды ожидаются в конце декабря.

"Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать – еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. На прошлой он был размером с кокос. Сейчас это уже баклажан. Написано, что появится малыш на свет 25 декабря", – написала новая жена Вдовина.

Контекст:

Николаева вышла замуж за Вдовина зимой 2021 года. Для Николаевой ребенок станет первенцем, а для Вдовина – пятым. Кроме Ариадны у него есть трое детей от первого брака, который распался после знакомства с Волочковой.

Вдовин и Волочкова расстались в 2008 году. В 2018 году балерина намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.