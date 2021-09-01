"Балерина, писающая под елкой, запела!", "Примус-писирина". Волочкова показала, с кем записала песню

"Записали с Валерой Разумовским новую песню", – заявила она.

Балерина и звукорежиссер запечатлены в помещении со столом и холодильником.

"Я думал, профессионалы записывают песни в студии, а не у холодильника", – прокомментировал подписчик antoniosly.

"В студии особо не прибухнешь. Там ведь за это счет выставят трехэтажный. Звукачам пофиг на достижения примус-писирины", – ответил roman.romaldo.

"Балерина, писающая под елкой, запела!" – отметила 27032000elena.t.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.