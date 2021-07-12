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12 июля, 2021
 
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"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом

Волочкова: Просто я счастливая и в гармонии
Волочкова: Просто я счастливая и в гармонии
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 12 июля в Instagram разместила портретное фото, на котором, по ее словам, запечатлена счастливой в момент гармонии.

Волочкова позирует в кадре в черной прозрачной блузке, накинув на плечо белый пиджак.

"Просто я счастливая и в гармонии", – написала она.

"Как приятно видеть красивую, ухоженную девушку", – отреагировали поклонники.

"Очень красиво! Шпагаты больше не надо", – прокомментировали снимок поклонники.

"А глаза печальные", – заметили фолловеры.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина
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