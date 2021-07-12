"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом

Волочкова: Просто я счастливая и в гармонии Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова позирует в кадре в черной прозрачной блузке, накинув на плечо белый пиджак.

"Просто я счастливая и в гармонии", – написала она.

"Как приятно видеть красивую, ухоженную девушку", – отреагировали поклонники.

"Очень красиво! Шпагаты больше не надо", – прокомментировали снимок поклонники.

"А глаза печальные", – заметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)