"Не позорься, лучше на шпагат садись". Волочкова спела вживую

"Какая вы смелая: не умеете, а поете", – "восхитились" подписчики вокалом Волочковой Фото: volochkova_art / Instagram

"Записали новый трек "Тишина" с музыкантом Валерием Разумовским. Он написал эту песню специально для меня и для нашего мюзикла", – подписала видео 45-летняя артистка.

Ролик балерины за сутки набрал чуть больше 66 тыс. просмотров и больше 230 комментариев.

"Настя, какая вы смелая. Не умеете, а поете", – написала tatjanawiesner.

"Безголосая", – прокомментировала raisa24059.

"Сколько талантов у одного человека! Я в изумлении!" – призналась olga_che0707.

"Настюха, не позорься, лучше на шпагат садись", – призвала балерину olgaflora14.

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