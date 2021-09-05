Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
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"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ

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Волочкова призвала прекратить обсуждать свою попу
Волочкова призвала прекратить обсуждать свою попу
Фото: volochkova_art / Instagram

На "Первом канале" в РФ показали ток-шоу "Пусть говорят", посвященное тому, что российская балерина Анастасия Волочкова справила нужду под елкой на территории своего двора. Об этом балерина написала 4 сентября в Instagram.

"Смешно, когда на федеральном канале обсуждают, прости Господи, мою попу Я много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался. Елочка, кстати, стала еще лучше расти", – прокомментировала программу Волочкова.

Она призвала прекратить обсуждать свою попу.

"Я и так знаю, что она прекрасна. Обсуждайте проблемы глобальнее и обсуждайте людей, которые хотят взять больше, чем им полагается", – заявила балерина.

"Видимо, больше нечего обсуждать на федеральном канале", – предположила tatko_al в комментариях.

"Ну просто цирк. Только от [истории футболиста Артема] Дзюбы отошли", – написала rusakova_2603.

"Вот пообсуждают, все затихнет, а она – опа! – и покакать сходила – и опять сенсация, полгода обсуждать будут. Сенсация, твою мать! Приезжайте, снимайте, я сегодня тоже под елочку пойду", – заявила oalina_71.

Контекст:

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало. После этого балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб "писаю под елочку".

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой – два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.

Теги: Россия, Анастасия Волочкова, ток-шоу
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