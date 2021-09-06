"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру

"Работа выходного дня в домашнем большом театре", – написала она.

Балерина в процессе тренировки, лежа на спине, развела ноги в стороны и сделала пружинящие движения.

"Ого! Вот это способности", – прокомментировала подписчица missbekta.

"Куда уж без раскоряки?!" – отреагировала smirnova2511.

"Зачем нам это видеть?" – спросила annavalandina45193.

"Классная женщина", – заявила i.t.a_999.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой – два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.