Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2021
 
Новости

"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Работа выходного дня в домашнем большом театре
Волочкова: Работа выходного дня в домашнем большом театре
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 5 сентября в Instagram обнародовала видео своей домашней тренировки.

"Работа выходного дня в домашнем большом театре", – написала она.

Балерина в процессе тренировки, лежа на спине, развела ноги в стороны и сделала пружинящие движения.

"Ого! Вот это способности", – прокомментировала подписчица missbekta.

"Куда уж без раскоряки?!" – отреагировала smirnova2511.

"Зачем нам это видеть?" – спросила annavalandina45193.

"Классная женщина", – заявила i.t.a_999.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой – два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, шпагат, тренировка, ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Модные женские стрижки 2021 2022. Пять трендов
Модные женские стрижки 2021–2022. Пять трендов
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру
"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
  "Melovin это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
  "Melovin – это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS