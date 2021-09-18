"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео

60-летний Джигурда и 45-летняя Волочкова уверяют, что когда-то у них был роман, а сейчас они просто друзья Скриншот: НОВОСТИ ШОУ БИЗНЕСА / YouTube

"Береги свое достоинство! Магический жезл!" – произносит Волочков. После она пощупала "мужское хозяйство" Джигурды и со смехом крикнула: "Ни фига себе! Это не тебе меня за сиськи трогать!".

За пару часов ролик балерины набрал почти 200 тыс. просмотров и больше 1,3 тыс. комментариев, некоторые из которых были резко негативными.

"Это днище!" – написала diertje_ag.

"Вульгарщина. Даже если друг, это не повод за "жезл" хвататься, как за свой", – считает lesygiziabalizzasassofono.

"Настя не просыхает", – уверена n_poplavskaya.

"Опять наклюкалась", – прокомментировала vikapolexx.

"Это что за эротический спектакль?" – удивилась martynenkonadia.

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