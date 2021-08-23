Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
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"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки

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"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки / Бульвар Шоубиз

Фото: instadzhigurda / Instagram

Российский актер и бард украинского происхождения Никита Джигурда выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии своей жены – французской спортсменки, родившейся в России, олимпийской чемпионки в танцах на льду Марины Анисиной.

По словам певца, экс-супруга сама выслала ему эту фотосессию. На снимках 45-летняя Анисина позирует топлес на пляже, на соски фигуристки наложен значок "сердечко" (Instagram не разрешает публиковать полностью оголенные интимные места).

"В день голубого полнолуния моя богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за! Многие великие художники и фотографы писали на картинах и фоткали своих женщин обнаженными! Как вам?!" – поинтересовался 60-летний Джигурда.

Пост набрал больше 4,6 тыс. лайков и около 280 комментариев.

"Норм бабенка!" – написал dionis563.

"Бесподобно!" – считает olg8967.

"Красотища-а-а", – оценила lara_11_12.

"Никитос, ну не гони, это не есть правильно. Правильно – если только ты видишь", – убежден egoist_huli.www.

Контекст:

Джигурда и Анисина поженились в феврале 2008 года после того, как познакомились и танцевали в паре в телешоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". У браке у них родилось двое детей – сын Мик-Анжель Крист (2009) и дочь Эву-Владу (2010).

Через восемь с половиной лет, в 2016-м, супруги развелись. Джигурда остался в России, а Анисина вернулась с детьми во Францию. Через пять лет – в феврале 2021-го – бывшие супруги вновь поженились.

Теги: Никита Джигурда, Марина Анисина
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