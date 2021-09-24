  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса

Ролик также опубликован на YouTube-канале antarktik bog.

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Видео: antarktik bog / YouTube

В публикации отмечается, что инцидент произошел 13 сентября. В комментарии таблоиду посетители ресторана, ставшие очевидцами происходившего, рассказали, что сперва приняли актера за бездомного в состоянии алкогольного опьянения.

Они были шокированы, когда поняли, что это человек – известный актер Николас Кейдж. Собеседники издания отметили, что "он начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы, прежде чем его вывели".

По словам сотрудников ресторана, актер заказал у них "текилу и виски Macallan 1980 года". Известно, что в итоге актера увез к себе домой один из работников заведения.

Редакция таблоида отмечает, что причиной такого состояния актера может быть смерть его матери Джой Фогельсанг, произошедшая в этом году.