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24 сентября, 2021
 
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"Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса

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Кейдж лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус"
Кейдж – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус"
Фото: ЕРА

57-летний американский режиссер Николас Кейдж пришел в один из ресторанов Лас-Вегаса в домашней одежде, небритым и долго не мог обуться, сидя босиком на диване в зале заведения. Об этом 23 сентября сообщил таблоид The Sun, разместив соответствующее видео.

Ролик также опубликован на YouTube-канале antarktik bog.

ВИДЕО
Видео: antarktik bog / YouTube

В публикации отмечается, что инцидент произошел 13 сентября. В комментарии таблоиду посетители ресторана, ставшие очевидцами происходившего, рассказали, что сперва приняли актера за бездомного в состоянии алкогольного опьянения.

Они были шокированы, когда поняли, что это человек – известный актер Николас Кейдж. Собеседники издания отметили, что "он начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы, прежде чем его вывели".

По словам сотрудников ресторана, актер заказал у них "текилу и виски Macallan 1980 года". Известно, что в итоге актера увез к себе домой один из работников заведения.

Редакция таблоида отмечает, что причиной такого состояния актера может быть смерть его матери Джой Фогельсанг, произошедшая в этом году. 

Контекст:

Кейдж родился в 1964 году в Калифорнии. Он лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".  Весной 2021 года актер женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибата.

Теги: алкоголь, ресторан, Лас-Вегас, скандал, актер, Николас Кейдж
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