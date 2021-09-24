  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса

Ролик также опубликован на YouTube-канале antarktik bog.
В публикации отмечается, что инцидент произошел 13 сентября. В комментарии таблоиду посетители ресторана, ставшие очевидцами происходившего, рассказали, что сперва приняли актера за бездомного в состоянии алкогольного опьянения.
Они были шокированы, когда поняли, что это человек – известный актер Николас Кейдж. Собеседники издания отметили, что "он начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы, прежде чем его вывели".
По словам сотрудников ресторана, актер заказал у них "текилу и виски Macallan 1980 года". Известно, что в итоге актера увез к себе домой один из работников заведения.
Редакция таблоида отмечает, что причиной такого состояния актера может быть смерть его матери Джой Фогельсанг, произошедшая в этом году.
Кейдж родился в 1964 году в Калифорнии. Он лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Весной 2021 года актер женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибата.