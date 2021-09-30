"Свято место пусто не бывает". Волочкова за накрытым столом снялась верхом на мужчине

"Свято место пусто не бывает", – написала она.

Пара запечатлена на диване перед столом с едой. Волочкова сидит на руках у своего спутника, спиной к нему. Лица избранника балерины не видно.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.