"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем

На фото Ребрик запечатлена без видимого макияжа.
"Воскресенье, выходной и... Лиля-дачница! Приехали сегодня на дачу собирать урожай, и поняла, как говорится, "в суете будних дней" – одичала в городе! Смотрю – желтые листья на траве. Думаю: "Надо девочкам на труды собрать для осенних композиций". Собрала, а тут на глаза попался гамак между деревьями: "О! Надо же полежать, порелаксировать, на небо осеннее посмотреть". Прилегла, кайфую, а тут вижу, куст гортензий безумно красиво расцвел! Не пора релакса еще, значит, подскочила, пошла, огромный букет собрала!" – рассказала телеведущая.
Также она добавила, что еще сорвала букет роз, собрала рукколу, малину, перец, огурцы, помидоры и "даже ягодку клубники".
"Все – свое, родное, сами выращивали! Хозяева – не иначе. Я в таком восторге! Люди, которые, как и мы, живут в каменных джунглях, выезжайте на природу, гуляйте по лесу, наслаждайтесь. Это такой бешеный заряд энергии! С новой рабочей неделей всех", – написала она.
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Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.