"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем

На фото Ребрик запечатлена без видимого макияжа.

"Воскресенье, выходной и... Лиля-дачница! Приехали сегодня на дачу собирать урожай, и поняла, как говорится, "в суете будних дней" – одичала в городе! Смотрю – желтые листья на траве. Думаю: "Надо девочкам на труды собрать для осенних композиций". Собрала, а тут на глаза попался гамак между деревьями: "О! Надо же полежать, порелаксировать, на небо осеннее посмотреть". Прилегла, кайфую, а тут вижу, куст гортензий безумно красиво расцвел! Не пора релакса еще, значит, подскочила, пошла, огромный букет собрала!" – рассказала телеведущая.

Также она добавила, что еще сорвала букет роз, собрала рукколу, малину, перец, огурцы, помидоры и "даже ягодку клубники".

"Все – свое, родное, сами выращивали! Хозяева – не иначе. Я в таком восторге! Люди, которые, как и мы, живут в каменных джунглях, выезжайте на природу, гуляйте по лесу, наслаждайтесь. Это такой бешеный заряд энергии! С новой рабочей неделей всех", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)