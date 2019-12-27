Ребрик обнародовала фото разных лет, на которых запечатлена в роли Снегурочки

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала архивные снимки.

Ребрик: Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте, и даже когда в театре работала Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась в Instagram архивными новогодними снимками, на которых запечатлена в обрезе Снегурочки.

"Немного новогоднего настроения из детства... Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (дворец "Украина", "Украинский дом"). Листайте фото: там Снегурочка от детского сада до дворца "Украина". Может, скажете: "О боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик?!" Улыбнитесь", – написала она.