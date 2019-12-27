Ребрик обнародовала фото разных лет, на которых запечатлена в роли Снегурочки

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась в Instagram архивными новогодними снимками, на которых запечатлена в обрезе Снегурочки.
"Немного новогоднего настроения из детства... Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (дворец "Украина", "Украинский дом"). Листайте фото: там Снегурочка от детского сада до дворца "Украина". Может, скажете: "О боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик?!" Улыбнитесь", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: «О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?! * ». Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік. #скороновийрік
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.
В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу "Танцуют все!".