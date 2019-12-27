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27 декабря, 2019
 
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Ребрик обнародовала фото разных лет, на которых запечатлена в роли Снегурочки

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала архивные снимки.

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Ребрик: Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте, и даже когда в театре работала
Ребрик: Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте, и даже когда в театре работала
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась в Instagram архивными новогодними снимками, на которых запечатлена в обрезе Снегурочки.

"Немного новогоднего настроения из детства... Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (дворец "Украина", "Украинский дом"). Листайте фото: там Снегурочка от детского сада до дворца "Украина". Может, скажете: "О боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик?!" Улыбнитесь", – написала она.

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.

В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу "Танцуют все!".

Теги: Лилия Ребрик
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