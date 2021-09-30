"Бабка вообще ахнулась?" Успенская возмутила сеть роликом из дельфинария

Певица вместе с певцом Андреем Большедворским поплавала с дельфинами.
"Это были незабываемые для меня гастроли в любимой Украине. Хочу выразить благодарность за такой теплый прием каждому, кто пришел в каждом городе, в который я привезла свою музыку. Херсон, Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье – везде я чувствовала себя по-особенному, по-домашнему", – написала она.
В ролике Успенская поет песню "Крусель", прижимая к себе дельфина, позже – вместе с Большедворским композицию "Бути без тебе".
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Подписчики отреагировали на видео.
"Чуть не утопила дельфина! Над животными издеваются..." – заявила ra_nata.ra_nata.
"Бабка вообще ахнулась?" – спросила iuriierukh.
"Ага. Мучает дельфинов, да еще и припевает", – отметила katya._.romanova.
Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).
19 сентября артистка выступила в Киеве в рамках гастрольного тура по Украине. Приглашенной гостьей на концерте Успенской в Киеве была Каменских. В последний раз Успенская проводила всеукраинский тур в 2019 году.