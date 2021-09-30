"Бабка вообще ахнулась?" Успенская возмутила сеть роликом из дельфинария

Успенская показала, как отдыхает после гастрольного тура по Украине Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Певица вместе с певцом Андреем Большедворским поплавала с дельфинами.

"Это были незабываемые для меня гастроли в любимой Украине. Хочу выразить благодарность за такой теплый прием каждому, кто пришел в каждом городе, в который я привезла свою музыку. Херсон, Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье – везде я чувствовала себя по-особенному, по-домашнему", – написала она.

В ролике Успенская поет песню "Крусель", прижимая к себе дельфина, позже – вместе с Большедворским композицию "Бути без тебе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Подписчики отреагировали на видео.

"Чуть не утопила дельфина! Над животными издеваются..." – заявила ra_nata.ra_nata.

"Бабка вообще ахнулась?" – спросила iuriierukh.

"Ага. Мучает дельфинов, да еще и припевает", – отметила katya._.romanova.