"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой

"На улице осень, а в душе весна! Такая радость на сердце! Влюбленность – волшебное чувство! Многие об этом мечтают… А мне, видимо, судьба никогда не дает быть одной и окружает меня любовью, вниманием и заботой. Я всем желаю любить и быть любимыми!" – написала она.
В ролике Волочкова в костюме с изображением тигра разбрасывает опавшие листья перед мужчиной.
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"Свято место пусто не бывает! Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил!" – прокомментировала подписчица lubava1609.
"Ну, тигрица", – заявила tumanovn.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.
Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.