"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой

"На улице осень, а в душе весна! Такая радость на сердце! Влюбленность – волшебное чувство! Многие об этом мечтают… А мне, видимо, судьба никогда не дает быть одной и окружает меня любовью, вниманием и заботой. Я всем желаю любить и быть любимыми!" – написала она.

В ролике Волочкова в костюме с изображением тигра разбрасывает опавшие листья перед мужчиной.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Свято место пусто не бывает! Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил!" – прокомментировала подписчица lubava1609.

"Ну, тигрица", – заявила tumanovn.