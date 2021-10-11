Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2021
 
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"Не перекручивай трусики", "Горячейшая женщина". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами

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Мадонна снялась в откровенной позе на сцене
Мадонна снялась в откровенной позе на сцене
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 9 октября опубликовала в Instagram снимки, сделанные за кулисами ее шоу Red Red Rooster, а также на сцене во время выступления с музыкантом Джоном Батиста.

"Какой отличный способ запустить "Мадам Икс" на стриминговом сервисе Рaramount Plus", – отметила певица.

На одном из снимков исполнительница запечатлена на крышке фортепиано с широко расставленными ногами, в сдвинутых в сторону черных трусах.

"Не закручивай свои трусики", – призвала подписчица sophistipunk.

"Горячейшая женщина на планете!" – написал erickmavelle.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, трусы, эротика
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