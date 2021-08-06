"Бабушка". Мадонна поностальгировала в завязанном под подбородком платке возле играющего патефона

Мадонна призналась, что испытывает чувство ностальгии по времени, когда не приходилось жить в страхе Фото: madonna / Instagram

Певица позирует в кадре в платке, завязанном на узел под подбородком. Свой образ она дополнила перчатками и темными очками. Слушая играющую на патефоне мелодию, Мадонна начала подпевать

"Чувство ностальгии по времени, когда нам не приходилось жить в страхе", – подписала она видео.

"Бабушка", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)