Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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"Бабушка". Мадонна поностальгировала в завязанном под подбородком платке возле играющего патефона

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Мадонна призналась, что испытывает чувство ностальгии по времени, когда не приходилось жить в страхе
Мадонна призналась, что испытывает чувство ностальгии по времени, когда не приходилось жить в страхе
Фото: madonna / Instagram

62-летняя американская певица Мадонна 5 августа в Instagram опубликовала короткий ролик, на котором запечатлена возле играющего патефона.

Певица позирует в кадре в платке, завязанном на узел под подбородком. Свой образ она дополнила перчатками и темными очками. Слушая играющую на патефоне мелодию, Мадонна начала подпевать

увство ностальгии по времени, когда нам не приходилось жить в страхе", – подписала она видео.

абушка", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Теги: Мадонна, певица
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