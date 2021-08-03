62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео

Мадонна перестала скрывать отношения с молодым хореографом после публикации их совместных фото в американских СМИ Фото: madonna / Instagram

После поцелуя артистка позирует в кадре, имитируя игру на гитаре и принимая различные позы. Для съемки она выбрала черный костюм, состоящий из мини-юбки и рубашки с глубоким вырезом на груди.

"Ей нужен вкус", – подписала она ролик.

"Вкус чего? Молодого парня, который мог бы быть ее сыном?" – отреагировали фолловеры.

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